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Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:31 Son Güncelleme: 3.4.2023 09:41

Kalesi sağlam kulübesi Aslan!

SPOR SERVİSİ
Kalesi sağlam kulübesi Aslan!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı- kırmızılı ekip, yedek kulübesinden gelen destek ve Fernando Muslera'nın performansı ile ligin zirvesinde yer aldı.

Bu sezon Süper Lig'de 54 kez ağları sarsan Galatasaray, bu gollerin 12'sini yedek kulübesinden buldu. Son Adana Demirspor maçını, oyuna ikinci yarıda giren Midtsjö ve Zaniolo çevirdi. Kerem'le değişen Yunus Akgün de kazandırdığı penaltıyla takımını rahatlattı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde 11. kez rakiplerine geçit vermedi. 19 golle ligin uzak ara en az gol yiyen takımı olan sarıkırmızılıların bu başarısında aslan payı Muslera'ya ait.

156
G.Saray kariyerinde 446 maçı geride bırakan Fernando Muslera 478 gol yerken 156 maçta ise kalesini rakiplere kapattı.

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Kalesi sağlam kulübesi Aslan!
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