Kalesi sağlam kulübesi Aslan!

Bu sezon Süper Lig'de 54 kez ağları sarsan Galatasaray, bu gollerin 12'sini yedek kulübesinden buldu. Son Adana Demirspor maçını, oyuna ikinci yarıda giren Midtsjö ve Zaniolo çevirdi. Kerem'le değişen Yunus Akgün de kazandırdığı penaltıyla takımını rahatlattı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde 11. kez rakiplerine geçit vermedi. 19 golle ligin uzak ara en az gol yiyen takımı olan sarıkırmızılıların bu başarısında aslan payı Muslera'ya ait.G.Saray kariyerinde 446 maçı geride bırakan Fernando Muslera 478 gol yerken 156 maçta ise kalesini rakiplere kapattı.