Kartal destanı

İlk yarıda sağ kanattan bindirmeler yapamayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ikinci devrede eksikliği görüp kanada Ghezzal'ın yerine Nathan Redmond takviyesi gerçekleştirdi. Bu hamle anında meyvesini verdi. Cenk'in ağlara yolladığı iki golün asistini yapan İngiliz futbolcu, Kartal'ın 3. golünü atarak Kanarya'nın fişini çekti. Şova 1 gol de Aboubakar'a attırarak devam etti. Redmond, bu sezon 4 gol-6 asiste imzasını koydu.Üç asist, bir golle derbiye damgasını vuran Redmond karşılaşma sonrası,10 kişi kalınca her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Ben de üzerime düşeni yaptım" diye konuştu.Süper Lig'in son 3 sezonunda da bir Beşiktaş oyuncusu Fenerbahçe deplasmanında 2 gol sevinci yaşadı. 2021- 22'de Aboubakar, 2021- 22'de Josef, dün de Cenk Tosun bu mutluluğu tattı..Aboubakar üst üste 4. maçını da boş geçmedi. Derbiye büyük önem veren Kamerunlu oyuncu, Belçika'dan özel antrenör getirtmiş ve milli maç dönüşü ekstra çalışmıştı..Kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atan Cenk Tosun, galibiyeti sakatlık geçiren Tayyip Talha Sanuç'a armağan etti. Tayyip'in çapraz bağlarında sıkıntı olduğu ve uzun süre takımdan ayrı kalacağı bilgisini veren 31 yaşındaki forvet, karşılaşma içinse şunları söyledi: "Kolay bir iş değil bu sonuç. Herkes elinden geleni yaptı. 10 kişi kalınca koşmak zorundasın. Hızlı ataklara çıktık. Rakibin ataklarında da iyi kontratağa çıkıp karşılığını gollerle aldık. Redmond'a teşekkür ediyorum. İki golümde de asisti o yaptı. İkinci devre iyi oynadık. Mert iyi bir maç çıkardı. Yorgunuz ama bunlar tatlı yorgunluklar. Galip ayrıldığımız için mutluyuz."Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek 63 puanlı lider Galatasaray'ı rahatlattı. Sarı-kırmızılıların, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 9'a çıkarken, Beşiktaş'la 11 oldu.