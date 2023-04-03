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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Kartal destanı

Kartal destanı

Kadıköy’de geriye düşen Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra 4 gol atıp şov yaptı. F.Bahçe, Valencia'nın penaltısıyla ilk yarıyı önde kapattı. 51'de Welinton kızardı, Valencia penaltıyı dışarı attı ve sahneye Redmond çıktı. Cenk (2) ve Aboubakar'a attırdı, bir de kendisi ağları sarstı. Tarihi derbide skoru İrfan Can Kahveci ilan etti, Beşiktaş zirve yarışı için moral depoladı

YOK ARTIK REDMOND!
İlk yarıda sağ kanattan bindirmeler yapamayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ikinci devrede eksikliği görüp kanada Ghezzal'ın yerine Nathan Redmond takviyesi gerçekleştirdi. Bu hamle anında meyvesini verdi. Cenk'in ağlara yolladığı iki golün asistini yapan İngiliz futbolcu, Kartal'ın 3. golünü atarak Kanarya'nın fişini çekti. Şova 1 gol de Aboubakar'a attırarak devam etti. Redmond, bu sezon 4 gol-6 asiste imzasını koydu.

ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM!
Üç asist, bir golle derbiye damgasını vuran Redmond karşılaşma sonrası, "Aleyhimize çalınan penaltılar ve kırmızı kartı göz önüne alırken dağılmadık ve takım olarak iyi bir performans gösterdik. 10 kişi kalınca her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Ben de üzerime düşeni yaptım" diye konuştu.

SON DUBLECİ CENK TOSUN
Süper Lig'in son 3 sezonunda da bir Beşiktaş oyuncusu Fenerbahçe deplasmanında 2 gol sevinci yaşadı. 2021- 22'de Aboubakar, 2021- 22'de Josef, dün de Cenk Tosun bu mutluluğu tattı..

ABOUBAKAR COŞTU BİR KERE
Aboubakar üst üste 4. maçını da boş geçmedi. Derbiye büyük önem veren Kamerunlu oyuncu, Belçika'dan özel antrenör getirtmiş ve milli maç dönüşü ekstra çalışmıştı.. Karşılaşma sonrası, "Bizim yerimiz zirve, bunun için çalışıyoruz. 10 kişi kalınca savaşmalısınız, onu yaptık. F.Bahçe taraftarından yaşanan gerginlik için özür diliyorum" dedi.

GALİBİYET TAYYİP'E ARMAĞAN
Kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atan Cenk Tosun, galibiyeti sakatlık geçiren Tayyip Talha Sanuç'a armağan etti. Tayyip'in çapraz bağlarında sıkıntı olduğu ve uzun süre takımdan ayrı kalacağı bilgisini veren 31 yaşındaki forvet, karşılaşma içinse şunları söyledi: "Kolay bir iş değil bu sonuç. Herkes elinden geleni yaptı. 10 kişi kalınca koşmak zorundasın. Hızlı ataklara çıktık. Rakibin ataklarında da iyi kontratağa çıkıp karşılığını gollerle aldık. Redmond'a teşekkür ediyorum. İki golümde de asisti o yaptı. İkinci devre iyi oynadık. Mert iyi bir maç çıkardı. Yorgunuz ama bunlar tatlı yorgunluklar. Galip ayrıldığımız için mutluyuz."

ASLAN RAHATLADI
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek 63 puanlı lider Galatasaray'ı rahatlattı. Sarı-kırmızılıların, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 9'a çıkarken, Beşiktaş'la 11 oldu.

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