Maçlar sahada kazanılıyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez galip gelmenin sevincini yaşadı. Maçın ardından yaptığı konuşmada Güneş, hakem Halil Umut Meler'in takdir haklarını hep F.Bahçe'den yana kullandığını belirterek,dedi. 70 yaşındaki hoca, Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada değil masabaşında kazanılıyor" cümlesine de göndermede bulunup şu ifadeleri kullandı: "Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım.Sahadaydık. Seyircinin baskısına rağmen, rakipten, hakemden etkilenmeden top oynayarak maç kazanılabiliyor. Allah da yardım etti ama biz de gayret ettik."Şenol Güneş, Süper Lig'de teknik direktör olarak 22. kez çıktığı Fenerbahçe deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Güneş ilk kez Kadıköy'de 4 gol sevinci yaşadı.