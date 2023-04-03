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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Maçlar sahada kazanılıyor!

Maçlar sahada kazanılıyor!

Kadıköy’de ilk kez galip gelen Güneş, F.Bahçe’nin hocası Jesus’a “Sahada oynayıp maç kazanılabiliyor” sözleriyle göndermede bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez galip gelmenin sevincini yaşadı. Maçın ardından yaptığı konuşmada Güneş, hakem Halil Umut Meler'in takdir haklarını hep F.Bahçe'den yana kullandığını belirterek, "Hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği ve sahadaki kararlara taraf olmayacağı düzenin gelmesi gerekiyor" dedi. 70 yaşındaki hoca, Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada değil masabaşında kazanılıyor" cümlesine de göndermede bulunup şu ifadeleri kullandı: "Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Geriye düşseniz de, eksik kalsanız da futbol sahada oynanan bir oyun. Sahadaydık. Seyircinin baskısına rağmen, rakipten, hakemden etkilenmeden top oynayarak maç kazanılabiliyor. Allah da yardım etti ama biz de gayret ettik."

GÜNEŞ GİBİ DOĞDU
Şenol Güneş, Süper Lig'de teknik direktör olarak 22. kez çıktığı Fenerbahçe deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Güneş ilk kez Kadıköy'de 4 gol sevinci yaşadı.

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Maçlar sahada kazanılıyor!
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