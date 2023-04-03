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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Manisa 80’de güldü

Manisa 80’de güldü
Yalçın Koşukavak'ın gelişiyle çıkışa geçen Manisa FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip playoff yarışında yoluna devam etti. Son 8 maçında 5. galibiyetini alan Ege ekibi, 31. dakikada Rharsalla'nın golüyle geriye düşse de 47. dakikada Tabla ile eşitliği sağladı: 1-1. Skorbord 80'i gösterdiğinde Kaan Kanak, serbest vuruştan füzesiyle ağları sarsıp takımını zafere taşıdı: 2-1. Manisa ekibi, puanını 45 yaparken G.Birliği 25'te kaldı. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1, Ç.Rizespor-Bandırma: 0-0.

TFF 2&3. LİG TOPLU SONUÇLAR
TFF 2. LIG
Kırmızı Grup: Van-Kastamonu: 0-0, Zonguldak Kömür- Ankara Demir: 3-4, İskenderun-Etimesgut Bld: 3-0, 1461 Trabzon-Kırşehir: 5-1, Fethiye-Serik: 2-0, Pazar- Sarıyer: 3-2, Balıkesir-Buca: 0-3, Kırklareli- Uşak: 2-2.
Beyaz Grup: 24Erzincan- Nazilli: 2-0, İnegöl-Bursa: 0-2, Bayburt-Afyon: 2-2, Tarsus -Batman: 0-4, AnkaraÇorum: 0-1, Esenler-Sivas: 6-1, Isparta- Arnavutköy: 1-2, Menemen-Şanlıurfa: 1-2, Düzce-Soma: 3-3.
TFF 3. LIG
1. Grup: 1954 Kelkit-Karşıyaka: 0-3, Ağrı-Hacettepe: 1-1, Kütahya-Nevşehir: 0-2, Amasya-Karbel: 0-0, Elazığ-Edirne: 0-2, 52 Ordu-1922 Konya: 2-2
2. Grup: Kuşadası-Gümüşhane: 3-0, Velimeşe- Of: 2-1, Eynesil- Iğdır: 1-2, Bulvar-Ordu 1967: 3-3, Kırıkkale Büyük Anadolu-Bayrampaşa: 1-1
3. Grup: 68 Aksaray -Muş 1984 Muş: 2-1, Sapanca Gençlik- Erbaa: 1-0, Niğde Anadolu-Kepez Bld: 0-2.

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Manisa 80’de güldü
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