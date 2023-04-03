Manisa 80’de güldü

Yalçın Koşukavak'ın gelişiyle çıkışa geçen Manisa FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip playoff yarışında yoluna devam etti. Son 8 maçında 5. galibiyetini alan Ege ekibi, 31. dakikada Rharsalla'nın golüyle geriye düşse de 47. dakikadaTabla ile eşitliği sağladı: 1-1.Skorbord 80'i gösterdiğindeKaan Kanak, serbest vuruştanfüzesiyle ağları sarsıp takımınızafere taşıdı: 2-1. Manisa ekibi, puanını 45 yaparken G.Birliği 25'te kaldı. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1, Ç.Rizespor-Bandırma: 0-0.