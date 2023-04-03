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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Mazisini arıyor!

UĞUR ÇEM
Mazisini arıyor!

Kayserispor maçında 4 isabetli şutta 4 gol yiyen Uğurcan, bu sezonki %61’lik kurtarış karnesiyle ligin en kötü ilk 3 eldiveni arasında

Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunun mihenk taşlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. Kayserispor'dan alınan 4-3'lük mağlubiyette kalesine isabet eden şutların tamamını içeri alan milli eldivenin durumu sorgulanıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasında (Ersin Destanoğlu %54, Viviano %58) yer aldı. Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı. Bordo-mavili formayla 5. sezonunda olan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde %75, sonraki döneminde %74 ve ertesi sezonunda %77'lik kurtarış karnesiyle parlamış, 2021-22'de ise %79 ile zirveyi görmüştü.

TARAFTAR BEĞENDİ!
Kayserispor karşısında Maxi Gomez, Trabzonspor adına ayakta kalan tek isim oldu. Attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi. Gomez, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazanırken, 3 önemli gol girişiminde bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, 4 ikili mücadelenin de ikisini kazanmayı başardı.

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