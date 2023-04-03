Mazisini arıyor!

Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunun mihenk taşlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. Kayserispor'dan alınan 4-3'lük mağlubiyettemilli eldivenin durumu sorgulanıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasındayer aldı. Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı. Bordo-mavili formayla 5. sezonunda olan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde %75, sonraki döneminde %74 ve ertesi sezonunda %77'lik kurtarış karnesiyle parlamış,Kayserispor karşısında Maxi Gomez, Trabzonspor adına ayakta kalan tek isim oldu. Attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi.