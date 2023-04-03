PSG’de Neymar’ın sakatlığı sonrası düşüş devam ediyor

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu PSG'de, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığı sonrası kötü gidişat devam ediyor. Son olarak dün Lyon'a 1-0 mağlup olan Paris ekibi, ligde oynadığı üst sıraları ilgilendiren son 2 maçtan da puan çıkaramadı. Bu sonuçların ardından PSG'nin, Ligue 1'de zirve takibini sürdüren Lens ve Marsilya ile arasındaki puan farkı da 6'ya düşmüş oldu.



SON 2 MAÇTA MBAPPE VE MESSİ GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

PSG, oynadığı son 2 müsabakada gol yollarında da etkisiz kaldı. Yıldız futbolcular Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Rennes ve Lyon mücadelelerinde 90 dakika sahada kalırken, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. Brezilyalı futbolcu Neymar'ın yaşadığı sakatlık sonrası bu ikili, çıktığı 3 karşılamada 6 gol ve 5 asist katkısı yaparken, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktıkları 4 karşılaşmada ise gol ya da asist üretemedi.





PSG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TEKRAR SON 16 TURU'NDA VEDA ETTİ

Paris ekibi, Katar Spor Yatırımcılık Şirketi tarafından satın alındıktan sonra en büyük hedef olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı belirlemiş ancak Devler Ligi'nde son 7 sezonda, 1 final, 1 yarı final ve 5 kez de Son 16 Turu'nda elenerek, kupaya uzanmayı başaramadı.





LİONEL MESSİ, ŞİMDİDEN GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Ballon d'Or ödülünü 7 kez kazanmayı başaran yıldız futbolcu Lionel Messi, PSG formasıyla geçen sezonki istatistiğini şimdiden geride bırakmayı başardı. Messi, geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 15 asist yaparken, bu sezon 33 mücadelede 18 gol, 15 asist kaydetti.