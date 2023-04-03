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Giriş Tarihi: 3.4.2023 16:03

Roberto Mancini'den Mario Balotelli'ye kötü haber!

Roberto Mancini’den Mario Balotelli’ye kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde tekrardan milli takıma gitmek istediğini açıklayan Mario Balotelli, Roberto Mancini'nin forvet eksikliği konusundaki görüşlerine karşı çıkmıştı. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ise Mario Balotelli için milli takım kapılarının kapandığını açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun bir sponsorluk anlaşmasının tanıtım töreninde konuşan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, hem Mario Balotelli hem de 2026 Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkartılması hakkında açıklamalarda bulundu.

MANCINI, 48 TAKIMLI DÜNYA KUPASINI BEĞENMEDİ
Mancini, genişletilmiş Dünya Kupası hakkında "Bu kararı beğenmedim... Maç sayısı daha da artacak. Oyunculara arada bir nefes alma fırsatı vermek için maç sayısını azaltmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BALOTELLI'YE MİLLİ TAKIM KAPILARINI KAPADI
Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli'yle ilgili olarak "Balotelli milli takımda kapanmış bir sayfa mı?" sorusuna "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.

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Roberto Mancini'den Mario Balotelli'ye kötü haber!
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