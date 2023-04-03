Roberto Mancini’den Mario Balotelli’ye kötü haber!

İtalya Futbol Federasyonu'nun bir sponsorluk anlaşmasının tanıtım töreninde konuşan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, hem Mario Balotelli hem de 2026 Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkartılması hakkında açıklamalarda bulundu.

MANCINI, 48 TAKIMLI DÜNYA KUPASINI BEĞENMEDİ

Mancini, genişletilmiş Dünya Kupası hakkında "Bu kararı beğenmedim... Maç sayısı daha da artacak. Oyunculara arada bir nefes alma fırsatı vermek için maç sayısını azaltmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BALOTELLI'YE MİLLİ TAKIM KAPILARINI KAPADI

Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli'yle ilgili olarak "Balotelli milli takımda kapanmış bir sayfa mı?" sorusuna "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.

