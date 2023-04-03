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Giriş Tarihi: 3.4.2023 12:20 Son Güncelleme: 3.4.2023 13:13

Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş gelişme! Sacha Boey ayrılık sinyalini verdi...

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş gelişme! Sacha Boey ayrılık sinyalini verdi...

Son dakika haberi: Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da yıldız oyuncu Sacha Boey, son olarak Fransa'dan L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali verdi. İşte tüm açıklamaları...

Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında bulunan Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Fransa'dan L'Equipe gazetesine samimi bir röportaj verdi.

Kariyerinde artık eşik atlama vaktinin geldiğini dile getiren futbolcu, "Türkiye'de iniş ve çıkışı yaşadım. Ama artık istikrarlıyım.Sanırım yeni bir adım atmanın zamanı geldi. Neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Boey, ligi şampiyon tamamlamayı çok istediklerini ifade etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da tek hedef sezon şampiyonluk. Sarı kırmızılılarda gidecek ve kalacak oyuncular ise büyük gündem haline geldi. Bu isimlerden birisi ise Sacha Boey. Futbolcu yeni sezonda sergilediği performansla taraftarları kendisine hayran bıraktı. Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş gelişme! Sacha Boey ayrılık sinyalini verdi...
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