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Giriş Tarihi: 3.4.2023 14:43 Son Güncelleme: 3.4.2023 15:32

Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Hatayspor maçları iptal edilecek mi?

Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Hatayspor maçları iptal edilecek mi?

Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının iptal edilip edilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF'de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının iptal edilip edilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları:

Ligden çekilen takımlarla ilgili kararı aceleyle almadık, uygulama açık ve şeffaf. Oynanan maçlar tescil edilir, sonraki maçlar hükmen 3-0 yenik sayılır. Daha önceki yıllarda da uygulama böyle olmuş.

Bir takım ligden çekilirse kalan tüm maçları iptal edilir ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup edilir. O zamana kadar oynadıkları maçlar ise tescil edilir.

Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF'de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim.

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Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Hatayspor maçları iptal edilecek mi?
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