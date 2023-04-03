Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi’den Lale Orta açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass firmasıyla yapılan sponsorluk anlaşması adına basın toplantısında gündemdeki tartışmalar hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremler felaketleri nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının sayılıp, sayılmamasıyla ilgili, "Bu iş kulüplerin kararına göre olmaz. Bize cuma akşamı geç saatlerde müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. Gaziantep FK ve Hatayspor'u da çıkartırsak 11 kulübün bunun tersi yönünde kararı var. Olmayacak şeylerle kamuoyunu meşgul etmeyelim. Basında, sosyal medyada bunları yapmanın bir faydası yok" dedi.
MAÇLAR TESCİL EDİLDİ - SONRAKİ MAÇLAR HÜKMEN GALİP
Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynadığı maçların geçersiz sayılması yönünde 6 kulübün kendilerine başvuruda bulunduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, 11 kulübün ise mevcut durumun devam etmesini istediğini dile getirdi. Büyükekşi, "Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme haklarını kabul ettik ve bu sezon içinde oynadığı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonraki maçları da 3-0 hükmen mağlup edilmesi konusunda karar aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Oynamayan takımlar, 2022-23 sezonunda 3-0 galip olarak devam ediyorlar. Onun için haricinde bu iki kulübümüz, alt ligde Adanaspor ve Malatyaspor ile birlikte toplam 9 takım ligden çekildi. Yönetim kurulu olarak ligden çekilen takımların alacaklarını almasına karar verdik" diye konuştu.
Deprem sonrasında acele bir karar almadıklarını söyleyen Büyükekşi, "Acele bir karar almadık. 30 yıldır uygulanan, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 1989 Samsunspor'dan başlayıp, 1991 depreminde, sel felaketinde TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından deprem ya da başka bir konu ile bir takım ligden çekilirse sonraki maçlarda 3-0 mağlup olur. Oynadığı maçlar silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Kartlar olmuş, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman böyle bir uygulama olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Uygulama açık ve şeffaf, yapılan hep aynı. O zamana kadar oynanan maçlar tescil edilir.
Deprem değil de başka sebepten olursa, örneğin Alanya Kestelspor, bir trafik kazağı geçirdi. 9 oyuncusu yaralandı. Biz onlara 'Bu zamana kadar maçlar tescil edilir, ama bundan sonra 3-0 hükmen mağlup kabul edilir. Ya bu şekilde devam edersiniz, çekilirseniz de sizi küme düşürmeyiz' dedik. Biz yeni bir karar almadık. Aldığımız karar şu bundan sonraki maçların 3-0 hükmen mağlup olması. Mücbir sebep olmasaydı, bu takımlar 3-0 mağlup oldukları için küme düşerlerdi" ifadelerini kullandı.
"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI'NIN KARAR ALMA YETKİSİ YOK"
Kulüpler Birliği Vakfı'nın karar alma yetkisi olmadığının altını çizen Büyükekşi, "Ortada bir deprem var. Bu depremden dolayı da küme düşmeme konusunda onlara bir olanak sağladık. Düşmemeleri konusunda bir karar aldık. Süper Lig ve 1'inc Lig'den 4 takım düşüyordu. Biz bunu 2'ye düşürdük. Kulüpler Birliği'nin bir karar alma yetkisi yok. Bu iş kulüplerin kararına göre olmaz. Bize Cuma akşamı geç saatlerde müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. Gaziantep FK ve Hatayspor'u da çıkartırsak 11 kulübün bunun tersi yönünde kararı var. Olmayacak şeylerle kamuoyunu meşgul etmeyelim. Basında, sosyal medyada bunları yapmanın bir faydası yok. Ligi güzel şekilde devam ettirelim. Futbolun marka değerine zarar vermeyelim" şeklinde konuştu.
"MHK BAŞKANINI DEĞİŞTİRME DÜŞÜNCEMİZ YOK"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Merkez Hakem Kurulu başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz yok."
'KULÜPLERİN BORÇLARI 25 MİLYAR TL! HATTA FAİZİYLE 2 KATINA ÇIKIYOR'
"Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL'ye yakın. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor."
"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."