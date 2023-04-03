Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi’den Lale Orta açıklaması!

Deprem değil de başka sebepten olursa, örneğin Alanya Kestelspor, bir trafik kazağı geçirdi. 9 oyuncusu yaralandı. Biz onlara 'Bu zamana kadar maçlar tescil edilir, ama bundan sonra 3-0 hükmen mağlup kabul edilir. Ya bu şekilde devam edersiniz, çekilirseniz de sizi küme düşürmeyiz' dedik. Biz yeni bir karar almadık. Aldığımız karar şu bundan sonraki maçların 3-0 hükmen mağlup olması. Mücbir sebep olmasaydı, bu takımlar 3-0 mağlup oldukları için küme düşerlerdi" ifadelerini kullandı.





"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI'NIN KARAR ALMA YETKİSİ YOK"



Kulüpler Birliği Vakfı'nın karar alma yetkisi olmadığının altını çizen Büyükekşi, "Ortada bir deprem var. Bu depremden dolayı da küme düşmeme konusunda onlara bir olanak sağladık. Düşmemeleri konusunda bir karar aldık. Süper Lig ve 1'inc Lig'den 4 takım düşüyordu. Biz bunu 2'ye düşürdük. Kulüpler Birliği'nin bir karar alma yetkisi yok. Bu iş kulüplerin kararına göre olmaz. Bize Cuma akşamı geç saatlerde müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. Gaziantep FK ve Hatayspor'u da çıkartırsak 11 kulübün bunun tersi yönünde kararı var. Olmayacak şeylerle kamuoyunu meşgul etmeyelim. Basında, sosyal medyada bunları yapmanın bir faydası yok. Ligi güzel şekilde devam ettirelim. Futbolun marka değerine zarar vermeyelim" şeklinde konuştu.

"MHK BAŞKANINI DEĞİŞTİRME DÜŞÜNCEMİZ YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Merkez Hakem Kurulu başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz yok."

'KULÜPLERİN BORÇLARI 25 MİLYAR TL! HATTA FAİZİYLE 2 KATINA ÇIKIYOR'

"Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL'ye yakın. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor."

"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."