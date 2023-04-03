Son dakika transfer haberi: Hakim Ziyech bombası patlıyor! Galatasaray derken Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Premier Lig devi Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer ve tescil döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve dakikalarla kaçırdığı Faslı oyuncunun, Süper Lig'in bir başka devinin gündemine geldiği öne sürüldü.



Yıldız futbolcu ile ilgili iddia Fransa'dan geldi. Öte yandan Ligue 1 devinin de Hakim Ziyech ile ilgilendiği kaydedildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...



40 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

ASV Dronten altyapısında keşfedilen Hakim Ziyech daha sonra Heerenvven, Twente ve Ajax'ta forma giydi. Chelsea, 2020-2021 sezonu başında Faslı oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Öte yandan Hakim Ziyech'in transfer ücretinin bonuslarla birlikte 44 milyon euroyu bulabileceği aktarıldı.

Chelsea'de bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Faslı oyuncu, bu sezon 19 maçta forma şansı buldu. 30 yaşındaki sağ kanat bu müsabakalarda gol atamazken, sadece 1 asist üretti.



Chelsea'de geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech'in ara transfer ve tescil döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. alatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde son anda gelmediğini itiraf etmişti.

Erden Timur açıklamasında şu ifadelerini kullanmıştı: "Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea'den PSG'ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo'ydu."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEVREDE

Fransız basını; Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech ile Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini duyurdu. Faslı futbolcunun takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hakim Ziyech'in fazla forma şansı bulamaması nedeniyle bu kararı aldığı aktarıldı.

Öte yandan Hakim Ziyech için Paris Saint Germain'in de yeniden devreye girdiği vurgulandı. Fransa Ligue 1 devinin ara transfer döneminde, Hakim Ziyech'in transferini son anda gerçekleştiremediği kaydedildi. Chelsea'nin yanlış evrak göndermesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği belirtildi.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

30 yaşındaki futbolcunun peşinde olan diğer takımlar da belli oldu. Fransız basınında yer alan haberde; Hakim Ziyech için takipte olan kulüplerin Paris Saint Germain, Fulham, Tottenham, West Ham United, Real Betis ve Sevilla olduğu kaydedildi.

Faslı yıldızın, gelecek sezon kesin olarak Chelsea'de devam etmeyeceği ve bu doğrultuda maddi fedakarlık da yapabileceği aktarıldı.

Faslı oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nda 50 maça çıktı ve 19 gol attı.