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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Taraftar çıldırdı: Ali Koç istifa

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Taraftar çıldırdı: Ali Koç istifa

Sarı-lacivertli futbolseverler, hem stadyumda hem de sosyal medyada başkana tepki gösterdi

Dün 56 yaşına giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, doğum gününde büyük üzüntü yaşadı. Derbiyi gerilimle izleyen Başkan Koç, 90 dakika boyunca adeta yerinde duramadı. Valencia'nın kaçırdığı penaltıda çok sinirlenen sarı-lacivertlilerin başkanı, 10 kişi kalan Beşiktaş'ın bulduğu gollerde büyük üzüntü yaşadı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de geriye düşmesi ise tribünleri çıldırttı. Taraftarların hedefinde Başkan Ali Koç vardı… Uzun süre, "Yönetim istifa" diye bağıran sarı-lacivertliler, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca kulübü ne hale getirdin" diye bağırdı. Taraftar, stat dışında da tepkilerini sürdürdü.

DEUS: LİGİ KAYBETTİK DİYEMEM
Jorge Jesus'un cezası nedeniyle dün takımın başında sahaya çıkan Fenerbahçe antrenörü Joao de Deus, ikinci kez bu görevi üstlendi. Daha önce 4-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertlileri yöneten 46 yaşındaki çalıştırıcı maç sonrası, "Bana göre maçın en önemli anı kaçırdığınız penaltıydı. O ana kadar daha iyi oynuyorduk. Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuz zaman da analizler yapıyoruz. Galatasaray'ın gerisindeyiz ama ligi kaybettik diyemem. Daha çok maç var" ifadelerini kullandı.

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Taraftar çıldırdı: Ali Koç istifa
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