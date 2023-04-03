Taraftar çıldırdı: Ali Koç istifa

Dün 56 yaşına giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, doğum gününde büyük üzüntü yaşadı. Derbiyi gerilimle izleyen Başkan Koç, 90 dakika boyunca adeta yerinde duramadı.Fenerbahçe'nin Kadıköy'de geriye düşmesi ise tribünleri çıldırttı. Taraftarların hedefinde Başkan Ali Koç vardı…Jorge Jesus'un cezası nedeniyle dün takımın başında sahaya çıkan Fenerbahçe antrenörü Joao de Deus, ikinci kez bu görevi üstlendi. Daha önce 4-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertlileri yöneten 46 yaşındaki çalıştırıcı maç sonrası, "Bana göre maçın en önemli anı kaçırdığınız penaltıydı. O ana kadar daha iyi oynuyorduk. Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuz zaman da analizler yapıyoruz. Galatasaray'ın gerisindeyiz ama ligi kaybettik diyemem. Daha çok maç var" ifadelerini kullandı.