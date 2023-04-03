Trabzonspor’da kötü gidişat sürüyor! Maxi Gomez’e taraftardan tam destek...

Süper Lig'in 27. hafta maçında Kayserispor'a 4-3'lik skorla mağluğ olan Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk maçında çıkan bordo-mavili ekip, sahadan malubiyet ile ayrıldı. Maxi Gomez ise oynadığı oyun ile taraftardan beğeni aldı.

TARAFTAR BEĞENDİ!

Kayserispor karşısında Maxi Gomez, Trabzonspor adına ayakta kalan tek isim oldu. Attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi. Gomez, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazanırken, 3 önemli gol girişiminde bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, 4 ikili mücadelenin de ikisini kazanmayı başardı.