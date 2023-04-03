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Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:54

Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor! Maxi Gomez'e taraftardan tam destek...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da kötü gidişat sürüyor! Maxi Gomez’e taraftardan tam destek...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Kayerispor'a 4-3'lük skorla mağlup olan bordo-mavili ekip, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isterken, attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet Maxi Gomez'e taraftardan tam destek geldi. Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi.

Süper Lig'in 27. hafta maçında Kayserispor'a 4-3'lik skorla mağluğ olan Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk maçında çıkan bordo-mavili ekip, sahadan malubiyet ile ayrıldı. Maxi Gomez ise oynadığı oyun ile taraftardan beğeni aldı.

TARAFTAR BEĞENDİ!
Kayserispor karşısında Maxi Gomez, Trabzonspor adına ayakta kalan tek isim oldu. Attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi. Gomez, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazanırken, 3 önemli gol girişiminde bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, 4 ikili mücadelenin de ikisini kazanmayı başardı.

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Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor! Maxi Gomez'e taraftardan tam destek...
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