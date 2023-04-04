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Giriş Tarihi: 4.4.2023 11:14

ABD erkekler kolej basketbolunda şampiyon UConn Huskies

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ABD erkekler kolej basketbolunda şampiyon UConn Huskies

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nin finalinde San Diego State Aztecs'i 76-59 yenen UConn Huskies, şampiyon oldu.

ABD erkekler kolej basketbolunda bu sezon 31 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan Connecticut Üniversitesi takımı UConn, sezonu 32 galibiyet, 7 yenilgiyle tamamlayan San Diego State Üniversitesi ekibi Aztecs ile Houston kentindeki NRG Stadı'nda karşılaştı. İlk yarıyı 36-24 önde bitiren UConn, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 76-59 galip ayrıldı. Böylece UConn Huskies 1999, 2004, 2011 ve 2014'ün ardından 5. şampiyonluğunu elde etti.

Finalde 17 sayı, 10 ribaunt, 1 asist üreten UConn'ın 21 yaşındaki Malili oyuncusu Adama Sanogo, NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. San Diego State adına Keshad Johnson'ın 14 sayı, 4 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

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ABD erkekler kolej basketbolunda şampiyon UConn Huskies
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