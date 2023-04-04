Derbinin kahramanı Nathan Redmond, sözünü tuttu! 100 bin TL prim...





100 BİN TL'LİK PRİMİ DE BAĞIŞLADI

Redmond, Kadıköy'de ikinci yarıya başlarken Ghezzal'ın yerine oyuna girdi ve yaptığı 3 asistin dışında bir de gole imzasını atarak tarihe geçti. 29 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte 4 gol katkısı için 100 bin TL'yi yardım kuruluşuna bağışlamış olacak. Ayrıca Fenerbahçe derbisinden gelecek olan 100 bin TL'lik primi de aynı şekilde çocukların yararına aktaracağı kaydedildi.



