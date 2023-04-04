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Giriş Tarihi: 4.4.2023 10:03 Son Güncelleme: 4.4.2023 10:24

Derbinin kahramanı Nathan Redmond, sözünü tuttu! 100 bin TL prim...

Derbinin kahramanı Nathan Redmond, sözünü tuttu! 100 bin TL prim...

Tarihi derbide 3 asist ve 1 gol katkısı yapan ve Fenerbahçe'yi yıkan Beşiktaşlı Nathan Redmond, gündem olmaya devam ediyor. NatSABAH’a verdiği röportajda ‘Right To play’ organizasyonuna gol ve asist başına yardım ettiğini anlatan İngiliz yıldız, F.Bahçe derbisindeki şovuyla ihtiyacı olanlara katkı sağladı

Beşiktaş'ın, F.Bahçe deplasmanında 10 kişiyle 1-0 geriden gelip 4-2'lik zafere ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Nathan Redmond, attığı ve attırdıklarıyla sadece takımının taraftarlarını değil yardıma ihtiyacı olan çocukları da sevindirdi.

13 Aralık'ta SABAH Gazetesi'ne verdiği röportajda, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki milyonlarca engelli çocuğu korumak, eğitmek ve güçlendirmek için sporu kullanan 'Right To play' yardım organizasyonuna gol ve asistleriyle katkı sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, 13 gencin eğitim bursunu karşıladığını belirtmişti.



100 BİN TL'LİK PRİMİ DE BAĞIŞLADI

Redmond, Kadıköy'de ikinci yarıya başlarken Ghezzal'ın yerine oyuna girdi ve yaptığı 3 asistin dışında bir de gole imzasını atarak tarihe geçti. 29 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte 4 gol katkısı için 100 bin TL'yi yardım kuruluşuna bağışlamış olacak. Ayrıca Fenerbahçe derbisinden gelecek olan 100 bin TL'lik primi de aynı şekilde çocukların yararına aktaracağı kaydedildi.

SÖZÜNÜ TUTTU

Nathan Redmond'ın Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına Whatsapp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arka-daşının yayınladığı yazışmayı İngiliz futbolcu da kendi hesabından paylaştı. O mesajda Redmond, "Yine yedek kulübesindeyim ama oyuna girip tarih yazacağım" ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu 1 gol, 3 asistle galibiyetin mimarı olup sözünü tuttu.

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Derbinin kahramanı Nathan Redmond, sözünü tuttu! 100 bin TL prim...
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