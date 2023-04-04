Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus yan yana!

Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten Ali Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.