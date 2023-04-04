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Giriş Tarihi: 4.4.2023 09:33

Gustavo Campaharo, Kayserispor’a veda etti!

İHA
Gustavo Campaharo, Kayserispor’a veda etti!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı kulübe veda ederek ülkesine döndü. Gustavo Campanharo, Kayserispor forması ile 4 sezonda 75’i ilk onbir olmak üzere 90 maça çıktı. 19 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu 1 de gol attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da Gustavo Campanharo vedası gerçekleşti. Geçen hafta içerisinde sarı kırmızılı kulüp yöneticileri ile görüşerek ayrılmak istediğini belirten Gustavo Campanharo, sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında şehirden ayrıldı.

Kayserispor kulübünden ayrılan ve ülkesine dönmek için yola çıkan 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür plaketi takdim edildi. Kayserispor futbol direktörü Murat Duman, emeklerinden ötürü Campanharo'ya teşekkür plaketi verdi.

Gustavo Campanharo, Kayserispor forması ile 4 sezonda 75'i ilk onbir olmak üzere 90 maça çıktı. 19 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu 1 de gol attı.

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Gustavo Campaharo, Kayserispor’a veda etti!
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