Marc Bartra kendisini Villarreal’e önerdi! İspanyollar transferi duyurdu

Elgoldigital'in haberine göre; Bartra kendisini İspanyol takım Villarreal'e önerdi. Eski teknik direktörü Quique Setién'un tekrar kadrosunda olmak istediği iddia edilen Bartra'nın yeniden İspanya'ya dönmek için istekli olduğu kaydedildi. Bordo-Mavililer, 32 yaşında İspanyol savunmacı için Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemişti.