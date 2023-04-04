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Giriş Tarihi: 4.4.2023 11:32 Son Güncelleme: 4.4.2023 11:35

Marc Bartra kendisini Villarreal'e önerdi! İspanyollar transferi duyurdu

Marc Bartra kendisini Villarreal’e önerdi! İspanyollar transferi duyurdu

Trabzonspor'un sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra kendisini La Liga ekibi Villarreal'e önerdi.

Elgoldigital'in haberine göre; Bartra kendisini İspanyol takım Villarreal'e önerdi. Eski teknik direktörü Quique Setién'un tekrar kadrosunda olmak istediği iddia edilen Bartra'nın yeniden İspanya'ya dönmek için istekli olduğu kaydedildi. Bordo-Mavililer, 32 yaşında İspanyol savunmacı için Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

Tecrübeli stoper, 33 maçta 2 bin 570 dakika sahada kaldı. Bartra, bu süre içinde 3 gol atarak takıma skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Marc Bartra'nın Transfermakt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

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Marc Bartra kendisini Villarreal'e önerdi! İspanyollar transferi duyurdu
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