Marc Bartra kendisini Villarreal’e önerdi! İspanyollar transferi duyurdu

Elgoldigital'in haberine göre; Bartra kendisini İspanyol takım Villarreal'e önerdi. Eski teknik direktörü Quique Setién'un tekrar kadrosunda olmak istediği iddia edilen Bartra'nın yeniden İspanya'ya dönmek için istekli olduğu kaydedildi. Bordo-Mavililer, 32 yaşında İspanyol savunmacı için Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemişti.
Tecrübeli stoper, 33 maçta 2 bin 570 dakika sahada kaldı. Bartra, bu süre içinde 3 gol atarak takıma skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Marc Bartra'nın Transfermakt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.