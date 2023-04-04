Son dakika haberi: İşte Slaven Bilic’in yeni adresi! Maaş istemedi...

Hırvatistan futbolunun önemli isimlerinden Slaven Bilic konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Boşta olan teknik direktörün, yeni adresi konusunda sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Slaven Bilic'in görüşmelere başladığı duyuruldu. Hırvat çalıştırıcının herhangi bir maaş talebinde bulunmaması dikkat çekti.

2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve daha sonra ismi Süper Lig'den Fenerbahçe ile de anılmış olan Slaven Bilic, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da görev almıştı. Eylül ayının sonunda takımın başına geçen Hırvat teknik adam ile Mart ayı itibariyle yollar resmen ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SONRASI PREMIER LİG

Siyah-Beyazlılar'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Slaven Bilic, Kara Kartal'ın ardından dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'ne gitmiş ve West Ham United'ın başına geçmişti. Hırvat teknik adam, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı ve büyük fayda aldığı Gökhan Töre'yi de yanında götürmüştü. Ancak yıldız oyuncunun Ada'da bekleneni verememesi sonrasında tecrübeli futbolcuyla yollar ayrılmış, Gökhan kiralık olarak gittiği West Ham'dan geri dönmüştü.

WEST BROMWICH'LE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Başarılı hocanın, İngiltere macerası 2 yıl sürerken, Bilic sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş, Al İttihad'a imza atmıştı. Ortadoğu'da sadece 5 ay kalan deneyimli antrenör, West Brom'la İngiltere'ye geri döndü. West Brom'u, Premier Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere serüveninin ardından yine sürpriz bir kararla kıta değiştirerek Çin'e, Beijing Guoan'a imza attı.

ARABİSTAN SONRASI ÇİN SÜRPRİZİ

1 senelik Çin hikayesinin sona ermesinin ardından Bilic'in hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. İsmi Türk takımlarıyla da anılan deneyimli teknik patron sezon başında İngiltere Championship'e geri döndü, Watford'la 2 yıllık kontrat imzaladı.

WATFORD KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Watford'un Slaven Bilic'i açıklamasının ardından Hırvat antrenör, son bir yıl içerisinde kulüpte görev yapan 5. antrenör olmuştu. Ekim 2021'de Xisco Munoz'la anlaşan Watford'ı sonrasında Claudio Ranieri, Roy Hodgson ve Rob Edwards kulüpte görev almıştı. Bilic'in macerası da meslektaşları gibi kısa sürdü.

Watford, yaptığı resmi açıklamada Slaven Bilic ve ekibiyle yolların ayrıldığını belirtirken gerekçe olarak da son 8 Championship maçında sadece 1 galibiyet alınması gösterildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan İngiliz ekibinin futbol direktörü Ben Manga, "Bu sezon başarılı olmak adına iddialıyız. Bu nedenle yükselme fırsatı hala varken hızlı bir değişime ihtiyaç var. Ocak transfer dönemi de sona erdiğinde önümüzdeki maçlar için yeniden enerji toplamak adına mevcut tek seçenek menajer değişikliği" ifadelerini kullandı.



Watford'un teşekkür ederek yollarını ayırdığı Slaven Bilic, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 26 karşılaşmaya çıkarken 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı, 1.42 puan ortalaması yakaladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Mart 2023'te Watford'la yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Bilic'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ukrayna Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları sürerken Hırvat teknik direktör Bilic ile görüşmelere başladı.



MAAŞ TALEBİNDE BULUNMADI

Adı Türk takımlarıyla da anılan Slaven Bilic'in de Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer alırken, iki taraf arasındaki görüşmelerinde Bilic herhangi bir ücret talep etmiyor. Daha önce uluslararası arenada Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Slaven Bilic takımın başında çıktığı 65 resmi maçta 2.15 puan ortalaması yakalamıştı.