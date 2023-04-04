Son dakika haberi: Trabzonspor için sezonun maçı!

Ligde şampiyonluk yarışına havlu atan Trabzonspor, elinde kalan tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Bordo-mavililer için bu maç bir anlamda final olarak görülüyor. Hem yönetim hem de teknik ekip, bu sezon için Türkiye Kupası'nı kazanmanın kendileri adına en gerçekçi hedef olduğunu vurguladı. Oyuncularını uyaran teknik direktör Orhan Ak ise "Bu sezonun en önemli maçını oynayacağız" dedi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu kazanacak takım, yarı finalde G.Saray- Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



BAKASETAS KUPADA FORMAYI İSTİYOR



Trabzonspor'un tecrübeli futbolcularından Bakasetas, Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak olan maçta sahada olmak istiyor. Ligdeki son Kayserispor müsabakasında kulübede bekletilen Yunan orta saha, hocasıyla görüşerek ilk 11 için hazır olduğunu söyledi.



1.8 MİLYON EURO'YA GİTTİ



Trabzonspor'da tecrübeli savunmacı Vitor Hugo ile yollar resmen ayrıldı. Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olan Sambacı, bordo-mavili camiaya veda etti. Annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen 31 yaşındaki stoperin transferinden bordo-mavili kulüp, 1 milyon 800 bin Euro bonservis kazanacak.