Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak görevinden istifa etti!
Giriş Tarihi: 4.4.2023 23:15 Son Güncelleme: 4.4.2023 23:18

Son dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak görevinden istifa etti!

Son dakika: Trabzonspor’da Orhan Ak görevinden istifa etti!

Son dakika haberleri... Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı.

Orhan Ak'ın açıklaması şöyle:

"Yönetime haber yolladım. Oyuncularla da vedalaştım. Kulübün önünü açmak lazım. Bazen olmuyor. İçeriden birisinin kalması demek ki doğru değilmiş."

"Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Oyuncularla da vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Herkes hakkını helal etsin."

Ayrıntılar birazdan...

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu! Kılıçdaroğlu’nu savunacağım derken alay konusu oldu
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
Sır protokol! CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi?
Son dakika: Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı
Siyasal İslamcı Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak görevinden istifa etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA