Son dakika: Trabzonspor’da Orhan Ak görevinden istifa etti!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı.
Orhan Ak'ın açıklaması şöyle:
"Yönetime haber yolladım. Oyuncularla da vedalaştım. Kulübün önünü açmak lazım. Bazen olmuyor. İçeriden birisinin kalması demek ki doğru değilmiş."
"Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Oyuncularla da vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Herkes hakkını helal etsin."
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