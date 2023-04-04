Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’de bir dönem sona eriyor! Benzema’nın yeni adresi...

Yıllardır Real Madrid forması giyen ve pek çok başarıya imza atan Karim Benzema, artık Avrupa'dan ayrılmaya karar verdi! İspanyol basınının haberine göre başarılı oyuncunun yeni durağı, aynı Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan olacak...

KARIM BENZEMA SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA

Avrupa'da uzun zamandır üst düzey futbol oynayan ve tüm dünya tarafından kalitesi tartışmasız kabul edilen yıldız forvet, yazın sona erecek sözleşmesinin ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e imza atacak.

Cristiano Ronaldo transferi ile tüm dünyada ses getiren Suudi Arabistan, aynı minvalde işler yapmaya ve daha çok dikkat çekmeye devam etmek istiyor... Bu kritik hedef doğrultusunda sıradaki isim ise Karim Benzema!

REAL MADRID'DEKİ SON SEZONU

Real Madrid forması ile son sezonunu geçiren Karim Benzema, şu ana kadar 30 maça çıktı ve 22 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.