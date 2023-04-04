Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'de bir dönem sona eriyor! Benzema'nın yeni adresi...
Giriş Tarihi: 4.4.2023 11:54

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'de bir dönem sona eriyor! Benzema'nın yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’de bir dönem sona eriyor! Benzema’nın yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri: Karim Benzema'nın sürpriz transferini İspanyollar duyurdu! Real Madrid ile olan sözleşmesinden yazın feragat edecek Karim Benzema, an itibarıyla Suudi Arabistan yolcusu...

Yıllardır Real Madrid forması giyen ve pek çok başarıya imza atan Karim Benzema, artık Avrupa'dan ayrılmaya karar verdi! İspanyol basınının haberine göre başarılı oyuncunun yeni durağı, aynı Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan olacak...

KARIM BENZEMA SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA

Avrupa'da uzun zamandır üst düzey futbol oynayan ve tüm dünya tarafından kalitesi tartışmasız kabul edilen yıldız forvet, yazın sona erecek sözleşmesinin ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e imza atacak.

Cristiano Ronaldo transferi ile tüm dünyada ses getiren Suudi Arabistan, aynı minvalde işler yapmaya ve daha çok dikkat çekmeye devam etmek istiyor... Bu kritik hedef doğrultusunda sıradaki isim ise Karim Benzema!

REAL MADRID'DEKİ SON SEZONU

Real Madrid forması ile son sezonunu geçiren Karim Benzema, şu ana kadar 30 maça çıktı ve 22 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Sır protokol! CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi?
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'de bir dönem sona eriyor! Benzema'nın yeni adresi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA