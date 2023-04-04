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Giriş Tarihi: 4.4.2023 14:32 Son Güncelleme: 4.4.2023 14:38

TFF'den Beşiktaş'a cevap! "11 kulüp kararın değişmesini istemedi"

TFF’den Beşiktaş’a cevap! 11 kulüp kararın değişmesini istemedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının iptal edilmesi talebinde bulunan Beşiktaş'a cevap verdi. Açıklamada, "11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi. Beşiktaş ise "Ayrıcalık değil adalet istiyoruz" açıklaması yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının iptal edilmesi talebinde bulunan Beşiktaş'a cevap verdi. Açıklamada, "11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Beşiktaş Kulübü ise "Ayrıcalık değil adalet istiyoruz" açıklaması yaptı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

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TFF'den Beşiktaş'a cevap! "11 kulüp kararın değişmesini istemedi"
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