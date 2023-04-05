Arda Güler'e İspanyollardan övgü! "Egzotik bir yetenek"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performans ile Avrupa basınının da dikkatini çekmeye devam ediyor.

"EGZOTİK BİR YETENEK"

İspanyol basını, sunduğu haberde 18 yaşındaki yetenek için şu yorumları yaptı: "Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Ama her şey genç Arda'yı Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde göreceğimizi gösteriyor. Zaten sırtında '10' numarası ve kramponlarında bir ton yetenek var."

Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli ve Tottenham, 18'lik genç yeteneği yakından takip ediyor. Arda'nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Genç yeteneğin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Arda Güler bu sezon oynadığı 22 maçta; 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (sporx)