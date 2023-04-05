Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Güler'e İspanyollardan övgü! "Egzotik bir yetenek"
Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:29

Arda Güler'e İspanyollardan övgü! "Egzotik bir yetenek"

Arda Güler’e İspanyollardan övgü! Egzotik bir yetenek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, yetenekleriyle adeta tüm takımların ilgisini çekmiş durumda. Birçok kulübün peşinde olduğu genç yıldız Arda Güler, İspanyol basınında günde olmaya devam ediyor. İspanyol basını Güler için, "Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performans ile Avrupa basınının da dikkatini çekmeye devam ediyor.

"EGZOTİK BİR YETENEK"
İspanyol basını, sunduğu haberde 18 yaşındaki yetenek için şu yorumları yaptı: "Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Ama her şey genç Arda'yı Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde göreceğimizi gösteriyor. Zaten sırtında '10' numarası ve kramponlarında bir ton yetenek var."

Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli ve Tottenham, 18'lik genç yeteneği yakından takip ediyor. Arda'nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Genç yeteneğin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Arda Güler bu sezon oynadığı 22 maçta; 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (sporx)

EN ÇOK OKUNANLAR

Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
Son dakika | Trump hakim karşısında: Suçlamalara ne tepki verdi? İşte dünyanın konuştuğu gelişmeler...
Habertürk yine tornistan yaptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü, Fırtına'yı turnuvanın dışına itti...
Domuzluk
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Güler'e İspanyollardan övgü! "Egzotik bir yetenek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA