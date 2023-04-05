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Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:26 Son Güncelleme: 5.4.2023 09:31

Beşiktaş'ta flaş Redmond kararı! Redmond 11’e Amir kulübeye

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta flaş Redmond kararı! Redmond 11’e Amir kulübeye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlı ekipte galibiyetin mimarı olan Nathan Redmond, bundan sonraki karşılaşmalarda Amir Hadziahmetovic'in yerine ilk 11'de olacak. Beklentilerin altında kalan Amir Hadziahmetovic ise yedek başlayacak.

F.Bahçe'yı Kadıköy'de 10 kişiyle 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Redmond, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Şenol Güneş, bu performansın ardından İngiliz futbolcuyu 11'e dahil etmek için kafa yormaya başladı. Deneyimli hocanın önünde 2 seçenek var: Birincisi, henüz tempo açısından yeterli olmayan Ghezzal'ın yerine sağ kanatta oynatmak; ikincisi ise beklentileri karşılayamayan Amir Hadziahmetovic'i yedeğe çekerek Redmond'a formayı vermek. Kartal'da 2. seçeneğin daha ağır bastığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta flaş Redmond kararı! Redmond 11’e Amir kulübeye
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