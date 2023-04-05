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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:34 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:56

Beşiktaş'ta Nathan Redmond endişesi! İngiltere'den talipleri çıktı...

Beşiktaş’ta Nathan Redmond endişesi! İngiltere’den talipleri çıktı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Nathan Redmond ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçında yıldızlaşan ve 3 asist 1 gol ile adeta maçı koparan Redmond'un sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Siyah-beyazlı ekip, oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden çalışmalara başlarken, oyuncuya İngiltere'den talipler çıktı.

Pazar gecesi Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin tartışmasız yıldızı olan Nathan Redmond'un Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Beşiktaş yönetimi Jamaika asıllı İngiliz futbolcuyu kadroda tutmak için ciddi bir çaba içerisine girmiş durumda. Haziran ayında bonservisi elinde olacak olan Nathan Redmond'u kadroda tutmak yine de pek kolay olmayacak.



ŞENOL GÜNEŞ KADRODA İSTİYOR
Zira Radmond'u şimdiden Premier Lig'den 2-3 kulübün istediği biliniyor. İngiltere Championship lideri ve Premier Lig'e çıkmayı neredeyse garantilemiş olan Burnley'in de Redmond'u istediği ve önemli bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Redmond'un takımda kalmasını çok istediği ve yönetimden gerekirse fedakarlık yapmasını talep ettiği de gelen haberler arasında. 29 yaşında ve 1.73 boyunda olan Nathan Redmond sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. 2019 yılında piyasa değeri 20 milyon Euro'ya kadar yükselen Redmond, 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giydi.

9 GOLE DİREKT KATKI
Nathan Redmond bu sezon 23 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. İngiliz yıldız bu maçlarda 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. (sporx)

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Beşiktaş'ta Nathan Redmond endişesi! İngiltere'den talipleri çıktı...
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