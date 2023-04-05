Galatasaray’da Okan Buruk’tan Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında galibiyeti getirmişti

MIDTSJÖ FORMAYI KAPTI

Bir tek Adana Demirspor maçında takımı adına ilk golü atan Midtsjö, ödülünü bugün 11'de başlayarak alacak. Teknik heyet, futbolcuları çifte kupalı şampiyonluğa motive ediyor. Galatasaray en son 2018-19 sezonunda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.