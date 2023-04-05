Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Okan Buruk'tan Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında galibiyeti getirmişti
Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:55 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:03

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında galibiyeti getirmişti

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında galibiyeti getirmişti

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.30’da Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk, Adana Demir maçında jeneriklik gol atan Midtsjö için kararını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Ligin lideri Galatasaray bugün evinde Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele, A Spor'dan yayınlanacak ve kazanan ekip kupada son 4'e adını yazdıracak. Galatasaray, ligin ilk yarısında Başakşehir'i tarihi maçta 7-0 mağlup etmişti.

G.SARAY'DA ROTASYON YOK

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle zirvede tek kalan Galatasaray'da oyuncular rehavet konusunda uyarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürecek. Başakşehir karşısında rotasyona gidilmeyecek.

MIDTSJÖ FORMAYI KAPTI

Bir tek Adana Demirspor maçında takımı adına ilk golü atan Midtsjö, ödülünü bugün 11'de başlayarak alacak. Teknik heyet, futbolcuları çifte kupalı şampiyonluğa motive ediyor. Galatasaray en son 2018-19 sezonunda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
Son dakika | Trump hakim karşısında: Suçlamalara ne tepki verdi? İşte dünyanın konuştuğu gelişmeler...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü, Fırtına'yı turnuvanın dışına itti...
Eski HDP milletvekili Altan Tan: HDP'li belediyelerde kaç yüz milyon dolarlık rant var
Habertürk yine tornistan yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında galibiyeti getirmişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA