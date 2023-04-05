Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı oyunculara jest üstüne jest! Adana Demirspor maçına özel 5 milyon prim dağıtıldı...
Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:20 Son Güncelleme: 5.4.2023 09:51

Galatasaraylı oyunculara jest üstüne jest! Adana Demirspor maçına özel 5 milyon prim dağıtıldı...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaraylı oyunculara jest üstüne jest! Adana Demirspor maçına özel 5 milyon prim dağıtıldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yönetim oyunculara jest üstüne jest yapmaya devam ediyor.Takımın birikmiş alacaklarını geçen hafta sıfırlayan sarıkırmızılı kurmaylar, oyuncuların motivasyonunu artırmak için Adana Demirspor galibiyetine özel 5 milyon TL prim dağıtma kararı aldı.

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bittikten sonra kırılma noktası olarak görülen Adana Demirspor maçını kazanan Galatasaray'da herkes şampiyonluğa kilitlendi. Zirve koltuğunda bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde oturan sarıkırmızılılarda yönetim takımın motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz hafta futbol takımının birikmiş alacaklarını sıfırlayan Galatasaraylı kurmaylar, 8 milyon Euro maaş ödemesi yapmıştı. Bunun yanında Adana Demirspor galibiyetine özel olarak 5 milyon TL prim dağıtma kararı alındı.



BURUK, OYUNCULARA HEDEF GÖSTERDİ
Bu haberle birlikte futbolcuların morali tavan yaptı. Bugünkü kupa sınavı sonrası ligde bu haftayı bay geçip 14 Nisan'da Kayseri'yi ağırlayacak olan Aslan, bu maçı da hasarsız atlatmanın hesapları içinde. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularıyla yaptığı toplantıda yeni bir seri isteğinde bulunarak, "Son maça kalmadan zafere ulaşalım" dediği öğrenildi.

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Galatasaraylı oyunculara jest üstüne jest! Adana Demirspor maçına özel 5 milyon prim dağıtıldı...
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