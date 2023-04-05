Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor! Pique’den tepki çeken röportaj...

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique'nin, uzun süredir aşk yaşadığı, iki çocuğunun annesi olan Shakira'yı aldattığı; Şarkıcının buzdolabında olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti.

ŞARKIYLA GÖNDERME YAPTI

Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye (23) yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu. 11 yıldır birlikte olduğu Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin, "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği de ortaya çıkmıştı.

Page Six'te yer alan habere göre eski futbolcu, İspanyolca verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"RUH SAĞLIĞIMI SOĞUKKANLI TAVRIM KURTARDI"

Ruh sağlığını kurtaran şeyin soğukkanlı tavrı olduğunu söyleyen Pique, insanların sorunlarının çok büyük bir kısmının aslında o kadar da önemli olmayan şeyleri önemseme eğiliminde olduklarında ortaya çıktığından da bahsetti ve; "Bana göre endişelenmeye değer olan tek şeyler, ciddi sağlık sorunları, aile ve ilişkiler" dedi.

"ALDIĞIM YORUMLARI HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

Shakira'nın hayranlarından binlerce kötü yorum alan Gerard, şöyle konuştu: Pique, konuyla ilgili soğukkanlılığının 'sağlıklı' olduğunu, "İnsanların fikirlerini önemsiyorsanız ölmüşsünüz demektir" sözleriyle dile getirdi ve; "Endişelenmenizi istiyorlar ve bunu yaptığınızda onlar kazanmış olacak. Onlara umursamadığınızı göstermelisiniz, çünkü bu onları daha da kızdırır" diye ekledi.

SHAKIRA'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Shakira da bu röportaja sessiz kalamayarak, Twitter hesabından Latin Amerika bayrağı emojileriyle birlikte; "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" mesajını gönderdi.