Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun’a Şenol Güneş’in eli değdi! İkinci baharını yaşıyor...

Beşiktaş'taki üçüncü döneminde Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Cenk Tosun, adeta ikinci baharını yaşıyor.

Süper Lig'in ilk 11 haftasında fazla forma şansı bulamayan ve sadece 1 kez ağları havalandırabilen milli santrfor, Güneş yönetiminde çıktığı 15 maçta 11 kez fileleri sarstı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 31 yaşındaki forvet, ayrıca 3 asist yaptı.

Toplamda 15 gole imza atan yıldız futbolcunun sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon da devreye girdi. Ayrıca derbideki golleriyle yüzler kulübünün üyesi olan Cenk, 239 lig karşılaşmasında maç başına 0.42 ortalama ile oynadı.