Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda nefes kesen ilk yarı! Galatasaray - Başakşehir maçında goller üst üste...

CANLI | GALATASARAY 2-2 BAŞAKŞEHİR

GOL | 12' Szysz

GOL | 20' Kaan Ayhan

GOL | 30' Aleksic

GOL | 51' Mauro Icardi

Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın attığı 2 gol VAR'dan gelen kararla iptal edildi.

ASpor CANLI YAYIN

GOL | Galatasaray 0-1 Başakşehir

GOL | Galatasaray 1-1 Başakşehir

GOL | Galatasaray 1-2 Başakşehir

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak.