Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda nefes kesen ilk yarı! Galatasaray - Başakşehir maçında goller üst üste...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bol pozisyonlu ve bol gollü geçerken nefesleri kesti.
Lig lideri ve kupanın favorisi olan Galatasaray son 16 turunda Alanyaspor'u saf dışı bırakırken, Medipol Başakşehir de VavaCars Fatih Karagümrük'ü elemişti.
CANLI | GALATASARAY 2-2 BAŞAKŞEHİR
GOL | 12' Szysz
GOL | 20' Kaan Ayhan
GOL | 30' Aleksic
GOL | 51' Mauro Icardi
Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın attığı 2 gol VAR'dan gelen kararla iptal edildi.
Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak.
MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.
Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.