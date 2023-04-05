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Giriş Tarihi: 5.4.2023 17:49 Son Güncelleme: 5.4.2023 21:51

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen ilk yarı! Galatasaray - Başakşehir maçında goller üst üste...

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda nefes kesen ilk yarı! Galatasaray - Başakşehir maçında goller üst üste...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan dev mücadelenin kazananı, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bol pozisyonlu ve bol gollü geçerken nefesleri kesti.

Lig lideri ve kupanın favorisi olan Galatasaray son 16 turunda Alanyaspor'u saf dışı bırakırken, Medipol Başakşehir de VavaCars Fatih Karagümrük'ü elemişti.

CANLI | GALATASARAY 2-2 BAŞAKŞEHİR

GOL | 12' Szysz
GOL | 20' Kaan Ayhan
GOL | 30' Aleksic
GOL | 51' Mauro Icardi

Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın attığı 2 gol VAR'dan gelen kararla iptal edildi.

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Galatasaray 0-1 Başakşehir GOL | Galatasaray 1-1 Başakşehir GOL | Galatasaray 1-2 Başakşehir

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak.

MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen ilk yarı! Galatasaray - Başakşehir maçında goller üst üste...
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