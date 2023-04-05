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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:59

Son dakika haberleri: Mesut Özil'den Başkan Erdoğan paylaşımı! 'Gurur duyuyoruz'

Son dakika haberleri: Mesut Özil’den Başkan Erdoğan paylaşımı! ’Gurur duyuyoruz’

Başakşehir formasıyla futbolu bırakan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Togg önünde çekilmiş fotoğrafını "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" notuyla paylaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da dün ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Anadolu" rengindeki otomobil takdim edildi.

GEMLİK RENGİ TOGG

"Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu.

"HAMDOLSUN! GURUR DUYUYORUZ"

Birçok ünlü isim yerli otomobil Togg'la ilgili açıklamalarda bulunurken eski yıldız futbolcu Mesut Özil de Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Mesut Özil paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Togg önünde çekilmiş fotoğraflarını kullanarak "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Mesut Özil'den Başkan Erdoğan paylaşımı! 'Gurur duyuyoruz'
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