Yılmaz Vural'dan Jorge Jesus'a olay sözler! "Her horoz kendi çöplüğünde öter"

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de yaşanan Jorge Jesus krizini değerlendirdi. Açıklamalarda bulunan Vural, Portekizli hocanın ayrılması durumunda göreve talip olduğunu duyurdu.

Ali Koç'tan teklif alması durumunda "Bu kadroyla başarılı olabilir misiniz?" sorusunu cevaplayan Yılmaz Vural, "İddiasız insan olmaz. Benim işim kötü giden şeyleri düzeltmek, böyle bir misyonum var. Ben sık sık söylüyorum. Son nefesime kadar bu isteklerimden vazgeçmem. Ben kendimi buralara layık görüyorum. Ben yaşımla, eğitimimle, futbolun içinde yaptıklarımla kendimi buraları yönetebilecek kapasitede görüyorum. Buralarda olursak daha rahat çalışırım." ifadelerini kullandı.

YILMAZ VURAL: HER HOROZ KENDİ ÇÖPLÜĞÜNDE ÖTER

"Futbolun yapılması zor bir iş olmadığını belirten Yılmaz Vural, "Ben maalesef ismim Yılmaz Vural olduğu için Türkiye'de bu değeri göremedim. Dünyada 37 sene çalışan bir hoca yoktur. Girip arşivlere baksınlar. Ben bu kadar imkanlara rağmen başarıda zorlanan takımlara inanamıyorum. Jesus benim Avrupa'da yapmış olduğum Futbol eğitimini yapmış biri değil. Türkiye'ye geldi işte ne oldu? Jesus ne yapıyor? Her horoz kendi çöplüğünde öter. Olmuyor, bu kadara imkana rağmen... En son aldırdığı oyuncu (Oosterwolde) 6 milyon euro. Bu kadar ayrıcalık olmaz." dedi." (Hürriyet)