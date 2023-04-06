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Giriş Tarihi: 6.4.2023 12:10 Son Güncelleme: 6.4.2023 12:14

Avrupalı hakemlerin dudak uçuklatan kazançları! Türk hakemleri ne kadar kazanıyor?

Avrupalı hakemlerin dudak uçuklatan kazançları! Türk hakemleri ne kadar kazanıyor?

Avrupa'da hakemlerin en çok para kazandığı ülkeler belli oldu. La Liga hakemleri, yıllık 250 bin Euro kazançlarıyla Avrupa’nın 1 numarası oldu. Süper Lig’de ise bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TLc ivarında

Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı. İspanya La Liga hakemleri, ayda 12 bin 500 Euro maaş, yönettikleri her maç için 4 bin 200 Euro alırken, VAR'ın başındakiler ise 2 bin 100 Euro kazanıyor. Ortalama 20 maç yönettikleri hesaba katıldığında yılda 250 bin Euro'yu ceplerine koyuyorlar.

AYLIK MAAŞ 26 BİN TL

Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerin 26 bin TL, VAR'ın 20 bin TL aylık maaşı var. Maç başına 20 bin TL'ye düdük çalınırken, VAR da 10 bin TL'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.

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Avrupalı hakemlerin dudak uçuklatan kazançları! Türk hakemleri ne kadar kazanıyor?
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