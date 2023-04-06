Avrupalı hakemlerin dudak uçuklatan kazançları! Türk hakemleri ne kadar kazanıyor?

AYLIK MAAŞ 26 BİN TL

Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerin 26 bin TL, VAR'ın 20 bin TL aylık maaşı var. Maç başına 20 bin TL'ye düdük çalınırken, VAR da 10 bin TL'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.