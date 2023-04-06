Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11’ler

KAYBEDERSE İŞLER ZORLAŞACAK

Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. Ancak olası bir mağlubiyet ve bu kulvarda da havlu atmak, işleri zorlaştıracak. Bu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.