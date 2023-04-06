Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:44

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11’ler

Fenerbahçe bugün sezonun kalan bölümü için en kritik maçlardan birine çıkacak. Farklı Beşiktaş yenilgisiyle Süper Lig’de şampiyonluk inancını yitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na sarıldı. Hedef; Kayserispor’u mağlup edip yarı finale kalarak güven tazelemek... Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçının detayları...

Sevilla'ya elenip Avrupa defterini kapatan, 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 4 gol yiyerek Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Farklı derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın başkan ve hocaya olan inancı tükenirken, önceki gün Başkan Ali Koç yöneticilerle, tesislere çıkarma yapmış, Jorge Jesus'la 3 saat süren görüşme gerçekleştirmişti. Kupayı düşünen Başkan, Portekizli hocaya olan güvenini ilan etmişti.

KAYBEDERSE İŞLER ZORLAŞACAK
Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. Ancak olası bir mağlubiyet ve bu kulvarda da havlu atmak, işleri zorlaştıracak. Bu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZORLU MAÇ A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki maçta düdük Volkan Bayarslan'da olacak. Kazanan takım çeyrek finali Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bay geçen Sivasspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe geçen sezon Kayseri'ye son 16 turunda 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Emre, Zajc, Rossi, Valencia, Pedro
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal'in yapacağı iş ülkeyi terörün rotasına sokmaktır
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şoku yaşadı! Nefes kesen maçta Başakşehir turladı… | İşte maçın özeti ve golleri
Kılıçdaroğlu'nun ortakları amaçlarını açıkladı: HDP'den skandal Türkçe ve Türklük çıkışı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! "Adaylıktan çekil"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
SON DAKİKA: Selami Şahin'in acı günü! Usta Sanatçı Selami Şahin kardeşini kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA