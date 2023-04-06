Feyenoord - Ajax maçında skandal hareket! Tadic ve Orkun Kökçü birbirine girdi

Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.
TADIC İLE ORKUN ARASINDA GERGİN ANLAR
Hollanda Kupası'nda bu ikili dün yine karşı karşıya geldi. Feyenoord ile Ajax arasında oynanan maçta Tadic ve Orkun Kökçü yine birbirine girdi ve maçta gergin anlar yaşandı.
TADIC, ORKUN'UN ORUÇ AÇMASIYLA DALGA GEÇTİ
Maçın 61. dakikasında Tadic ile Orkun arasında bir pozisyondan sonra ortalık karıştı. Gergin anların yaşadığı sırada Tadic, Orkun Kökçü'ye el hareketi yaparak orucuyla dalga geçti.
Maçın 60. dakikasında ikili taç çizgisine yakın bir noktada top kapma mücadelesine girdi. Tadic, Orkun'u düşürüp yerdeyken ayağına bastı. Orkun yerden kalkarken de sert hareketler yapıp doğrulmasına müsaade etmedi. Daha sonra ikili kafa kafaya geldi. Tadic, futbolcuların araya girdiği sırada çirkin hareketlere imza attı. Elini diline götüren futbolcu, ardından Orkun'a yeri gösterdi. Çılgına dönen Orkun'u iki takımın futbolcuları sakinleştirdi.