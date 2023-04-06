İtalya’da skandal! Lazio, Roma ve Salernita’ya şok...

İtalya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği, söz konusu soruşturmada çıkan bulgular doğrultusunda sportif açıdan Juventus'a sezon ortasında 15 puan silme cezası vermişti. Bu cezaya itiraz eden Juventus hakkındaki bu süreç ve adli süreç ise devam ediyor.