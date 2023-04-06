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Giriş Tarihi: 6.4.2023

İtalya’da şok üstüne şok!

İtalya’da şok üstüne şok!

15 puan silme cezası alan Juventus’un ardından üç kulübün daha binalarında arama yapıldı. Roma, Lazio ve Salernitana’nın, 2017-2021 arasındaki süreçte yaptıkları transferler araştırılıyor

İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında mali polis ekipleri; Roma, Lazio ve Salernitana takımlarının kulüp binalarında aramalar gerçekleştirdi. Aramalara gerekçe olarak gösterilen savcılık talimatının arkasında, söz konusu kulüplerin 2017 ile 2021 arasındaki 4 sezonluk süreçte yaptıkları futbolcu transferlerine atıf olduğu belirtildi. İtalya'da daha önce Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2021'de Juventus'a yönelik başlattığı Prisma soruşturması çerçevesinde siyah-beyazlı kulübün Torino, Milano ve Roma'daki binalarında farklı zamanlarda aramalar yapılmıştı. İtalya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği, söz konusu soruşturmada çıkan bulgular doğrultusunda sportif açıdan Juventus'a sezon ortasında 15 puan silme cezası vermişti. Bu cezaya itiraz eden Juventus hakkındaki bu süreç ve adli süreç ise devam ediyor.

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İtalya’da şok üstüne şok!
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