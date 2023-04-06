Jorge Jesus’tan istifa sorusuna yanıt! Fenerbahçe taraftarlarına seslendi...

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün galip gelmek önemliydi. Türkiye Kupası hedeflerimizden bir tanesi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe için bugün özel bir gündü. Çünkü Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil. Basketbol ve voleybolda maçlar kazanıldı. Bugün Fenerbahçe renkleri için güzel bir geceydi" dedi.

"İSTİFA DÜŞÜNCESİNE SAHİP OLMAK İÇİN BİR ŞEY GÖRMÜYORUM"

Beşiktaş derbisinin ardından istifayı düşünüp düşünmediği sorulan Jesus, "Fenerbahçe'ye gelirken belli hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben hem başkanımız hem de taraftarlar için geldim. Hala yapabileceğimiz şeyler var. Hedeflerimiz bitmiş değil. Ligin bitmesine 2 ay kaldı ve zirvenin 6 puan gerisindeyiz, maç fazlasıyla 9 puan. İstifa düşüncesine sahip olmak için bir şey görmüyorum. Kupada yarı finale çıktık, ligde de hedeflerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.