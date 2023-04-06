Jorge Jesus’tan istifa sorusuna yanıt! Fenerbahçe taraftarlarına seslendi...

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün galip gelmek önemliydi. Türkiye Kupası hedeflerimizden bir tanesi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe için bugün özel bir gündü. Çünkü Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil. Basketbol ve voleybolda maçlar kazanıldı. Bugün Fenerbahçe renkleri için güzel bir geceydi" dedi.
"İSTİFA DÜŞÜNCESİNE SAHİP OLMAK İÇİN BİR ŞEY GÖRMÜYORUM"
Beşiktaş derbisinin ardından istifayı düşünüp düşünmediği sorulan Jesus, "Fenerbahçe'ye gelirken belli hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben hem başkanımız hem de taraftarlar için geldim. Hala yapabileceğimiz şeyler var. Hedeflerimiz bitmiş değil. Ligin bitmesine 2 ay kaldı ve zirvenin 6 puan gerisindeyiz, maç fazlasıyla 9 puan. İstifa düşüncesine sahip olmak için bir şey görmüyorum. Kupada yarı finale çıktık, ligde de hedeflerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.
"ZAJC'A SAYGI ÇERÇEVESİ İÇİNDE BİR ŞEY SORDUM"
Jesus, haftada 1 maç yaptıklarında rotasyonu azalttığını ancak Dünya Kupası arasından sonra yeniden maçların sıklaştığını söyledi. Tecrübeli teknik adam sıkışık takvimde gerçekleştirilen maçlarda daha fazla rotasyona gittiğini ve Karagümrük mücadelesinde de bunu yapacağını dile getirdi. Jesus, yardımcısı Deus ile ilgili, "Kulübede olduğu zaman benim neler istediğimi biliyor futbolda her zaman futbolcular liderleri kenarda olmayınca bazı şeyleri kaybediyor. Önemli olan bugünkü maç. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçı kolaylaştıran da futbolcularımın kalitesi. Zajc'a saygı çerçevesi içinde bir şey sordum. Sesim biraz fazla yükselmiş olabilir ama bu olabiliyor" dedi.
"BAŞKANIMIZ İLE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"
Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında Ali Koç ile tartışma yaşandığı şeklinde çıkan haberler ve sonrasında Samandıra'da birlikte poz vermeleri hakkında konuşan Jesus, "Ben kendimce kendi özellikleri, fikirleri olan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Başkanımız ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş maçı sonrasında acı çekiyorduk. Cezalı olduğum için soyunma odasına gidebilmem için belli süre gerekiyordu. Kaybedilince gerginlikler oluyor. Ben başkanımızı çok seviyorum, iyi bir arkadaşlığımız var" dedi.