Son dakika haberleri: TFF’den Kulüpler Birliği'ne çok önemli mektup! "Konu artık kapatılmalı"

Beşiktaş ile TFF arasında yaşanan gerilimde her gün yeni bir sayfa açılırken TFF, Kulüpler Birliği'ne resmi bir yazı gönderdi.

SABAH Spor'un öğrendiği yazının içeriği şöyle:

"17 kulübümüz Federasyonumuza görüş belirtmiştir. Bunlardan 11 tanesi Hatay ve Gaziantep konusunda almış olduğumuz kararı desteklemiş (oynanan maçların tescili), 6 takım ise tescilin bozulmasını ve ona göre bir puan durumu yapılmasını talep etmiştir. Görünen o ki, kulüplerin büyük bir kısmı federasyonumuzu desteklemektedir. Dolayısıyla konunun artık kapatılması ve futbola daha fazla zarar verilmemesini Kulüpler Birliği Başkanlık makamından rica ederiz."