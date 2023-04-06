Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: TFF’den Kulüpler Birliği'ne çok önemli mektup! "Konu artık kapatılmalı"
Giriş Tarihi: 6.4.2023 11:57

Son dakika haberleri: TFF’den Kulüpler Birliği'ne çok önemli mektup! "Konu artık kapatılmalı"

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: TFF’den Kulüpler Birliği’ne çok önemli mektup! Konu artık kapatılmalı

Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşadığı puanları silme gerginliği devam ederken, TFF'den Kulüpler Birliği'ne flaş bir mektup ulaştı.

Beşiktaş ile TFF arasında yaşanan gerilimde her gün yeni bir sayfa açılırken TFF, Kulüpler Birliği'ne resmi bir yazı gönderdi.

SABAH Spor'un öğrendiği yazının içeriği şöyle:

"17 kulübümüz Federasyonumuza görüş belirtmiştir. Bunlardan 11 tanesi Hatay ve Gaziantep konusunda almış olduğumuz kararı desteklemiş (oynanan maçların tescili), 6 takım ise tescilin bozulmasını ve ona göre bir puan durumu yapılmasını talep etmiştir. Görünen o ki, kulüplerin büyük bir kısmı federasyonumuzu desteklemektedir. Dolayısıyla konunun artık kapatılması ve futbola daha fazla zarar verilmemesini Kulüpler Birliği Başkanlık makamından rica ederiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! "Adaylıktan çekil"
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal'in yapacağı iş ülkeyi terörün rotasına sokmaktır
Kılıçdaroğlu'nun ortakları amaçlarını açıkladı: HDP'den skandal Türkçe ve Türklük çıkışı!
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şoku yaşadı! Nefes kesen maçta Başakşehir turladı… | İşte maçın özeti ve golleri
'Türkiye enerji üssü' için dev adım! BOTAŞ yeni döneme göre yeniden hazırlanıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Teşekkür etmelisiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: TFF’den Kulüpler Birliği'ne çok önemli mektup! "Konu artık kapatılmalı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA