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Giriş Tarihi: 6.4.2023 19:18 Son Güncelleme: 6.4.2023 19:22

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Kayserispor

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Kayserispor…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de son oynadığı Beşiktaş derbisinde ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri çeken Kayserispor’u konuk edecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Zajc, İsmail, Rossi, Emre Mor, Serdar, Valencia
KAYSERİSPOR: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Arif, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic

KAZANAN YARI FİNALDE SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Kayserispor…
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