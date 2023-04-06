Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Kayserispor…

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.