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Giriş Tarihi: 6.4.2023 12:45 Son Güncelleme: 6.4.2023 13:21

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

AA
Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyon, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Galatasaray ise bu haftayı BAY geçecek. İşte haftanın maçlarında görev alacak hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

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Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
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