Son dakika haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın gelişmesi! İlk görüşme gerçekleşti...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Ertuğrul Doğan ve yönetiminin verdiği kararla takımın başına getirilen Orhan Ak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bu yenilgi sonrası takımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Ak, takımdan istifa etme kararını açıklamıştı.
Abdullah Avcı'nın ardından Orhan Ak ile yola devam kararı alan Trabzonspor'da, genç hocanın macerası 9 gün sürdü. Ak, kupadaki Ankaragücü yenilgisi sonrası görevinden istifa ederken, yönetim teknik direktör arayışlarına başladı, adaylar netleşti.
Bu istifa sonrası Trabzonspor'da yeni teknik adamın kim olacağı en çok merak edilen konu arasında yer alırken ortaya flaş bir isim atıldı.
İddiaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti.
Yalçın'ın bordo mavili takıma sıcak baktığı öğrenilirken tarafların el sıkışması halinde Trabzonspor'un yeni hocası Sergen Yalçın olacak.