Son dakika haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın gelişmesi! İlk görüşme gerçekleşti...

Bu istifa sonrası Trabzonspor'da yeni teknik adamın kim olacağı en çok merak edilen konu arasında yer alırken ortaya flaş bir isim atıldı.

İddiaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti.

Yalçın'ın bordo mavili takıma sıcak baktığı öğrenilirken tarafların el sıkışması halinde Trabzonspor'un yeni hocası Sergen Yalçın olacak.