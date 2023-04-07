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Giriş Tarihi: 7.4.2023 12:00

Altay'da Eren parlıyor!

DHA
Altay’da Eren parlıyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Eren Erdoğan, yükselen performansıyla her geçen hafta yıldızlaşıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle düze çıkan Altay'da transfer yasaklısı kadronun altyapı patentli gençlerinden Eren Erdoğan, yükselen performansıyla her geçen hafta yıldızlaşıyor. Bu sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 1 gol, 5 asistle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3-1 kazanılan son Sakaryaspor sınavında alkışlanacak bir futbol sergiledi. Eren, Süper Lig yarışındaki rakibi yıkan isimlerden oldu.

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de büyük çıkış yakaladı.


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Altay'da Eren parlıyor!
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