Altay’da Eren parlıyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle düze çıkan Altay'da transfer yasaklısı kadronun altyapı patentli gençlerinden Eren Erdoğan, yükselen performansıyla her geçen hafta yıldızlaşıyor. Bu sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 1 gol, 5 asistle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3-1 kazanılan son Sakaryaspor sınavında alkışlanacak bir futbol sergiledi. Eren, Süper Lig yarışındaki rakibi yıkan isimlerden oldu.

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de büyük çıkış yakaladı.



