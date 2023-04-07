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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:01

Arsenal, Çinli elektronik markasıyla iş birliği sağladı

İHA
Arsenal, Çinli elektronik markasıyla iş birliği sağladı

Elektronik şirketi TCL, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki tüketici bağlılığını geliştirmek için Arsenal ile iş birliği yaptı.

Çin merkezli küresel elektronik markası TCL, Arsenal Futbol Kulübü ile yeni bir ortaklığı duyurdu. Bu iş birliğinin, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika'daki Arsenal destekçilerine kulüpleriyle etkileşim kurmak için daha fazla fırsat sunması ve markanın spordaki genişleyen Official Regional Consumer Electronics Partner ayak izini de artırması bekleniyor.

Marka, Arsenal taraftarlarına özel kulüp içerikleri ve televizyonlar, beyaz eşyalar ve ev aletleri gibi bir ürün yelpazesinde fırsatlar sağlayacak. Taraftarlar, resmi Arsenal hediyeleri ve ürünleri veren talihli yarışmalara ve oyunlara katılma fırsatına sahip olacak. Şirket, müşterilerini Emirates Stadyumunda canlı maç izlemeye davet etmenin yanı sıra mevcut oyuncular ve efsanelerle tanışmaya da davet edecek.
TCL Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sunny Yang, "Dünyanın en prestijli futbol kulüplerinden biri olan Arsenal Futbol Kulübü ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

Yang, "Bu ortaklık, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerimizi Arsenal'in Orta Doğu, Afrika ve Birleşik Krallık'taki tutkulu ve sadık taraftar tabanına getirmemizi sağlayacak. İlerleme, pozitiflik ve ilham değerlerimiz Arsenal'inkilerle uyumlu ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarları futbola olan ortak sevgileri konusunda bir araya getirmek için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

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Arsenal, Çinli elektronik markasıyla iş birliği sağladı
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