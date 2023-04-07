Euro 2028 ve 2032’ye resmen adayız

Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için adaylık dosyası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı. 12 Nisan 2023 tarihinde TFF tarafından UEFA'ya sunulacakUEFA, 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, bu yılın ekim ayında açıklayacak. 2028 ve 2032 şampiyonaları için Türkiye'nin dışında;ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin spordaki dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu olan Euro 2028 ve EURO 2032'ye çok önemli bir değer katacağını düşünüyorum" diye konuştu.