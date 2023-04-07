Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Euro 2028 ve 2032’ye resmen adayız
Giriş Tarihi: 7.4.2023

Euro 2028 ve 2032’ye resmen adayız

Euro 2028 ve 2032’ye resmen adayız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun imzaladığı adaylık dosyası,12 Nisan tarihinde UEFA’ya sunulacak

Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için adaylık dosyası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı. 12 Nisan 2023 tarihinde TFF tarafından UEFA'ya sunulacak dosyada, Türkiye'de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere birçok detaylı bilgi de yer alıyor. UEFA, 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, bu yılın ekim ayında açıklayacak. 2028 ve 2032 şampiyonaları için Türkiye'nin dışında; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için adaylık başvurusu yaptı.

TÜRKİYE SPOR ÜLKESİ
Başvuru ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin spordaki dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu olan Euro 2028 ve EURO 2032'ye çok önemli bir değer katacağını düşünüyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
SON DAKİKA | İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Euro 2028 ve 2032’ye resmen adayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA