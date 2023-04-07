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Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:25

Galatasaray'da Dominic Livakovic gelişmesi! Aslan'a transferde rakip çıktı...

Galatasaray’da Dominic Livakovic gelişmesi! Aslan’a transferde rakip çıktı...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Hırvat yıldız kaleci Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un ilgilendiği file bekçisi için son olarak İspanya'dan sürpriz bir talip daha çıktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine düşünülen Dominik Livakovic'le ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Hırvat basını, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki eldivenin iki ciddi talibi olduğunu yazdı.

Başarılı file bekçisiyle hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiğini duyururken, ayrıca da Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını da özellikle belirtti.

BONSERVİSİ BELLİ
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'in net beklentisi 10 milyon euro... Hırvatlar, deneyimli eldivenin, bu miktar karşılığında başka bir kulübe gidebileceğini ve büyük ihtimalle de önümüzdeki yaz transferin tamamlanacağını kaydetti.

28 yaşına gelen Livakovic'in de daha iddialı bir takımda oynamak istediğine dikkat çekildi. Son olarak Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bütün ilgileri toplayan file bekçisi için Galatasaray kolları sıvadı.

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Galatasaray'da Dominic Livakovic gelişmesi! Aslan'a transferde rakip çıktı...
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