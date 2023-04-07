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Giriş Tarihi: 7.4.2023 14:55

Karagümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Karagümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde gerçekleşen idman; ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı. Yapılan çift kale maçın ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman Fenerbahçe maçının taktiğinin çalışılmasıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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Karagümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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