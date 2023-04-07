Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. 1 maç fazlasıyla 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan ve bu haftayı BAY geçecek Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 oran belirlendi.

Pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5.00 olarak güncellendi. Siyah-beyazlı takımın şampiyonluk ihtimaline verilen oran, 20.00 olarak duyuruldu.

Medipol Başakşehir'e 500, Trabzonspor'a 1000 ve Adana Demirspor'a 1500 oran verildiği belirtildi. (Milliyet)