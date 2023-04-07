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Giriş Tarihi: 7.4.2023 17:07

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig tüm hız ve heyecanıyla devam ederken, 28. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. 1 maç fazlasıyla 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan ve bu haftayı BAY geçecek Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 oran belirlendi.

Pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5.00 olarak güncellendi. Siyah-beyazlı takımın şampiyonluk ihtimaline verilen oran, 20.00 olarak duyuruldu.

Medipol Başakşehir'e 500, Trabzonspor'a 1000 ve Adana Demirspor'a 1500 oran verildiği belirtildi. (Milliyet)

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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