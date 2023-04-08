3 yıldızın korkulu rüyası Redmond!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe maçında gösterdiği performans ile Şenol Güneş'in ve yönetimin dikkatini çeken Nathan Redmond, ormayı adeta söktü aldı. Redmond'un ilk 11'de formayı kapması sonrası Şenol Güneş'in bu konuda Gedson, Hadziahmetovic ve Ghezzal özelinde karar vereceği kaydedildi.
F.Bahçe derbisinde sonradan oyuna girerek 1 gol ve 3 asistle tarihi bir performansa imza atan Redmond, formayı adeta söktü aldı. Bu durum üç oyuncuyu paniğe sokarken teknik ekibin de kafasını karıştırdı. Şenol Güneş'in bu konuda Gedson, Hadziahmetovic ve Ghezzal özelinde karar vereceği kaydedildi. İlk işaretler Hadziahmetovic'i gösteriyor ancak Boşnak yıldızın savunmaya katkısı düşündürüyor. Bu nedenle Gedson'u yedeğe çekip, Salih ve Hadziahmetovic'in önünde Redmond'un oynama ihtimali var. Bir diğer seçenek ise fizik olarak zayıf olan Ghezzal'ın kulübede bekleyip, sonradan takıma dahil olması.